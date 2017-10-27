На Кіровоградщині в двох ОТГ через помилку передрукують бюлетені на сільського голову

26 жовтня під час перерахунку бюлетенів членами дільничних виборчих комісій на виборах до Катеринівської ОТГ Кіровоградської області в документі знайшли помилку.

Про це «УЦ» повідомили у громадянській мережі ОПОРА, яка спостерігає за виборами в об’єднаних територіальних громадах.

У бюлетені для виборів сільського голови замість слів «виборчий бюлетень» надрукували «контрольний талон». Цього ж дня ідентичну помилку виявили у бюлетені для виборів голови Первозванівської ОТГ.

Текст бюлетеня з помилкою затвердили на засіданні Катеринівської сільської територіальної виборчої комісії 11 жовтня. Форма бюлетеня, затверджена Первозванівською СВК 13 жовтня, помилки не містить. Але у бюлетенях, які сьогодні передали на дільничні комісії Первозванівської ОТГ, вона є. Відповідно, зміни у тексті бюлетеня з’явились вже під час друку на підприємстві ТОВ «Імекс-ЛТД» у Кропивницькому.

Катеринівська СВК прийняла рішення про передрук 2394 бюлетенів на сільського голову. Бюлетені з помилкою зберігаються у сейфах на шести ДВК. 3551 бюлетень на голову Первозванівської ОТГ зберігається у сільській виборчій комісії та на одній з ДВК. Вартість одного бюлетеня, згідно з договором з ТОВ «Імекс-ЛТД», складає 90 копійок.

Нагадаємо, на Кіровоградщині відбудуться вибори в шести ОТГ.