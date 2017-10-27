Поранений ножем кропивницький поліцейський готовий і далі ловити злочинців

Сьогодні, 27 жовтня, представники міської влади Кропивницького відвідали у лікарні заступника командира батальйону управлiння патрульної полiцiї Денисa Скoбioaле, якого напередодні поранили під час затримання злочинців.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

Після інциденту Дениса оперативно доставили до лікарні та прооперували. Рана виявилась досить глибокою – лікарям довелось накласти 40 швів.

Загалом операція тривала близько 30 хвилин. І хоча минула лише доба після оперативного втручання, Денис почувається бадьоро і не втрачає сили духу.

«Бажання боротись зі злочинністю нікуди не зникло, – запевнив він. – Після пережитого навпаки, хочеться убезпечити кропивничан від таких ситуацій та недобрих людей».

Від імені міського голови Андрія Райковича Денис отримав пакунок з фруктами, квіти та побажання найшвидшого одужання.

Нагадаємо, заступник командира управління батальйону патрульної поліції Кропивницького Денис Скобіоале разом зі своїм товаришем Владом попередили збройне пограбування на Новомиколаївці. При цьому Денис отримав ножове поранення у спину.

Нападники назвалися охоронцями однієї з баз на Новомиколаївці.