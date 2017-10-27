Спецінспекція Кропивниццького озброїлася дроном (ВІДЕО)

Спеціалізована інспекція Кропивницького використовуватиме у роботі дрон.

Про це у Facebook повідомив начальник інспекції Андрій Максюта, передає кореспондент «УЦ».

«Спецінспекція не лише на землі, а й у небі. Вперше територія нашого міста інспектується та патрулюється з висоти соколиного польоту. Тепер жоден порушник і нехлюй не сховається від тих, хто стоїть на варті правил благоустрою міста!» – написав Максюта і виклав відео.

СПЕЦІНСПЕКЦІЯ НЕ ЛИШЕ НА ЗЕМЛІ, А Й В НЕБІ. ВПЕРШЕ ТЕРИТОРІЯ НАШОГО МІСТА ІНСПЕКТУЄТЬСЯ ТА ПАТРУЛЮЄТЬСЯ З ВИСОТИ СОКОЛИНОГО ПОЛЬОТУ. ТЕПЕР ЖОДЕН ПОРУШНИК І НЕХЛЮЯ НЕ СХОВАЄТЬСЯ ВІД ТИХ, ХТО СТОЇТЬ НА ВАРТІ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА! Опубліковано Andrey Maksyuta 27 жовтня 2017 р.

Як уточнили «УЦ» у прес-службі міськради, згаданий дрон – власність Андрія Максюти, бюджетні кошти на придбання літального апарату не витрачалися.

Нагадаємо, секретар міської ради Андрій Табалов заявив, що спеціалізовану інспекцію Кропивницького слід озброїти спецзасобами.