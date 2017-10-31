Прибалтийские каникулы

Бюджетное путешествие в Европу

Что ни говори, а безвизовый режим и биометрические паспорта – это настоящий подарок для любителей путешествовать налегке. «Раньше нужно было планировать отпуск как минимум за месяц, - объясняет кропивничанка Ирина, - собирать справки, подавать документы, ждать визу и т. п. Сегодня можно зайти на сайт МАУ (Международные авиалинии Украины), посмотреть, на что там сегодня скидки, и в выходные слетать, например, в Вильнюс за две тысячи гривен. В этот раз мы, на всякий случай, собрали все документы, которые раньше требовали при оформлении визы: выписки со счетов, справки с места работы и т. п. Но у нас никто ничего, кроме паспортов и билетов, не проверял».

Ирина, ее муж и четырнадцатилетний сын любят путешествовать. Они уверены, что, если ехать не в сезон, правильно распланировать маршрут, не останавливаться в дорогих отелях, не питаться в ресторанах и как можно больше ходить пешком, то поездка в любую европейскую страну сегодня может быть вполне доступной для украинских семей. А если при этом не связываться с туроператорами, а выбирать маршрут самостоятельно, то можно гораздо лучше узнать страну.

Наш разговор об их прибалтийском путешествии получился слишком длинным. Поэтому мы решили опустить все, что касается исторических памятников, достопримечательностей и т. п. (в конце концов любой, кто самостоятельно планирует такую поездку, и так о них обязательно прочтет), и сосредоточиться на впечатлениях путешественников. Главное, что стоит отметить, - посещение всех знаковых достопримечательностей четырех столиц (кроме Вильнюса, Риги и Таллинна, путешественники успели побывать еще и в Стокгольме) – или абсолютно бесплатные, или стоят дешевле, чем проезд в трамвае.

Неожиданная Прибалтика

– Я всегда почему-то считала, - рассказывает Ирина, - что Прибалтика – это как будто одна страна, просто разделенная на три части. Литва, Латвия и Эстония, конечно, немного похожи. Но, наверное, не больше, чем похожи Норвегия и Исландия. Это три совершенно разных страны, с разным языком, укладом жизни, менталитетом.

Мы прилетели в Вильнюс и решили пройтись от аэропорта до города пешком – там около четырех километров. Когда уже зашли в город, то долго не могли понять, что же не так. Окраины Вильнюса мало отличаются от Пацаева или Волкова. Разве что там везде огромные зеленые лужайки с сочной травой (но это, скорее, из-за климата, чем благодаря какому-то особому уходу). И все-таки что-то не так, какое-то другое впечатление от пейзажа. Только через пару часов мы поняли, что не видели ни одной рекламы! Ни билбордов, ни растяжек, ни рекламных щитов на магазинах – ничего! В Латвии мы видели на остановках огромные круглые тумбы с рекламными объявлениями, в Литве и в Эстонии нет даже этого. И это отсутствие пестроты, свободные обочины дорог, свободные лужайки создают впечатление простора и чистоты.

Когда мы готовились к поездке, читали форумы путешественников и т. п., то поняли, что в прибалтийских странах никто не говорит по-русски, более того, местные жители могут вообще отказаться отвечать, если обратиться к ним на русском языке. И мы были готовы к тому, что нам придется разговаривать по-английски. Но на самом деле во всех трех странах немало русскоязычных людей, все люди старше тридцати и многие молодые свободно говорят по-русски, молодежь – еще и по-английски. Во всех хостелах, кафе и т. п. объявления, меню дублируются на трех языках: языке страны, русском и английском. Если вдруг в меню нет русского языка (в итальянской закусочной, например, меню на двух языках – литовском и итальянском), то официант вам все переведет.

Другое дело, что там иногда стыдно говорить по-русски. Я несколько раз намеренно сначала обращалась к людям на украинском языке, которого они не понимают, чтобы меня не приняли за «русскую», но это отдельная тема.

Еще один миф – запрет на курение. В Европе этот запрет касается только курения в помещениях. На летних площадках кафе курить можно, на балконах хостелов – можно. На улицах везде стоят урны с пепельницами сверху. И именно поэтому все курят возле этих урн. Если стоит остановка, а в трех метрах от нее несколько урн с пепельницами, то ты отойдешь к урнам, а не будешь курить на остановке. На первый взгляд, курящих людей там даже больше, чем у нас. Но, я думаю, это потому, что у нас непринято женщине, например, идти по улице и курить. Там таких заморочек нет. Интеллигентные, исполненные достоинства таллин­нские бабушки интеллигентно и достойно курят на улице.

Город ангелов

В Вильнюсе путешественники остановились в хостеле, три койки в котором забронировали еще из Кропивницкого через сайт booking.com. По их словам, это не просто удобно, но почему-то еще и дешевле, чем платить за те же услуги на месте. Сутки проживания в хостеле на трех человек в Вильнюсе обошлись 25 евро.

Путешественники советуют при выборе хостела обращать внимание не только на цену за проживание, но еще и на местоположение – в идеале хостел должен находиться между историческим центром и вокзалом. Разовый проезд в общественном транспорте стоит очень дорого – от одного евро с человека в Вильнюсе до пяти в Стокгольме, так что, поселившись в неудобном месте, можно за сутки потратить на проезд больше, чем на проживание.

Ирина объясняет, что для семьи хостел – идеальное решение. Для одинокого путешественника проживание в хостеле может оказаться неудобным, потому что он будет делить номер с незнакомыми людьми. Семья же из трех или четырех человек занимает целый номер. При этом в хостеле есть кухня, что позволяет существенно сэкономить на питании.

– То, что продукты в Европе стоят столько же, сколько у нас, - это очередной миф, - говорит Ирина. - Что-то, может быть. Например, мясо в Литве дешевле, чем в Украине, молочка дороже, но ненамного. Но сырое мясо в путешествии есть не будешь, а буханка хлеба стоит как минимум евро.

С другой стороны, там выгодно покупать в супермаркетах готовую еду (для этого придется выйти из старого города в спальные районы). Вареная картошка, нарезанная кубиками, стоит столько же, сколько сырая. Можно набрать себе нарезанных продуктов в любых комбинациях и готовить салаты. При этом цена на готовые блюда в супермаркетах каждые пару часов снижается. К вечеру они стоят копейки. Три порции макарон с мясной подливкой и салат обошлись нам, например, меньше евро.

– А какие-то национальные блюда попробовать не хотелось?

– Хотелось, конечно. Но для нас это непринципиально. Мы любим «нюхать» страны, чувствовать их. И мы изначально понимаем, что не сможем позволить себе все, чего захочется.

Главная достопримечательность Вильнюса, конечно, – старый город. Ирина рассказывает, что во всех прибалтийских странах вовремя поняли, что средневековые кварталы – их главное богатство. Их берегут. Старый Вильнюс, по ее словам, отличается тем, что он органично вписывается в новый город, здесь нет четких границ между городом для туристов и для местных.

В старом городе Ирина советует посетить башню Гедимина. В башне располагается филиал Литовского национального музея, но это не главное: на смотровую площадку башни поднимаются, чтобы увидеть весь Вильнюс, – сказочный город с оранжевыми черепичными крышами, узкими мостовыми и огромными зелеными лужайками.

Недалеко от Вильнюса расположен районный центр Тракай – древняя столица Литвы, основанная в XIII веке. Добраться туда, по словам путешественников, очень просто – электрички ходят каждый час, а автобусы каждые пятнадцать минут. Сегодня Тракай – это город-музей, расположенный на полуострове на очень красивом озере. Ехать сюда стоит ради тракайского замка, музея и необыкновенно красивой природы.

А еще Вильнюс, оказывается, называют городом ангелов. Сотни белоснежных ангелочков украшают улицы, площади, лужайки, здания и балконы. Ангелы поселились в Вильнюсе недавно, в 2009 году, но уже стали своеобразной визиткой города.

Европейский город Таллинн

Из Вильнюса в Таллинн путешественники отправились на автобусе. По всей Прибалтике действует система семейных скидок. Один билет на автобус стоит 30 евро, но если едет семья (двое взрослых с ребенком), то три билета обходятся 68 евро. Автобус идет около восьми часов, в нем есть туалеты с умывальниками, питьевая вода, столики и розетки возле каждого сиденья, так что здесь можно комфортно переночевать, продумать дальнейший маршрут, зарядить технику и т. п.

– Если Литва еще чуть-чуть «наша», то Эстония – это Европа. Это первое, что понимаешь, когда выходишь из автобуса в Таллинне. Здесь по-другому дышится. Знаете, есть такое ощущение в европейских странах, что всем на тебя наплевать, - в хорошем смысле слова. Никого не интересует, чем ты занимаешься, во что одет, куда идешь. Можно завтракать в шесть утра, лежа на лужайке возле ратуши Таллинна, и никто не обратит на тебя внимание. Но стоит тебе обратиться к кому-то с просьбой, помогут обязательно. Слово help произносить вообще нельзя – эстонцы и шведы воспринимают его как-то слишком буквально, бросают все свои дела и начинают активно помогать.

В Таллинне во много раз больше туристов, чем в Вильнюсе, - китайцы, французы, немцы, итальянцы, группами и сами по себе. И город больше «заточен» под туристов. Весь старый Таллинн – это музей. Здесь нет ни одной современной вывески, урны, электронного табло, ярко освещенной витрины. Все стилизовано. Причем не вылизано, не гламурно, а именно стилизовано под средневековье. Витрины магазинов, например, вечером закрывают ставнями из необработанного дерева, а на летних площадках кафе вместо фонарей факелы. Транспорта нет, только один раз в час площадь очень тихо объезжает полицейская машина с выключенными фарами, чтобы не нарушить иллюзию. Там есть даже кафе (мы в него, правда, не ходили), где вообще нет электричества, а готовят все по древним рецептам, в печах, в глиняной посуде и т. п. Но и без этого, сидя вечером на Ратушной площади, забываешь, в каком веке находишься, и начинает казаться, что сейчас мимо тебя проедет какой-нибудь Робин Гуд на коне.

В Таллинне, по словам путешественников, стоит посетить парк Кадриорг – «Маленький Версаль», разбитый Петром І.

– Если вы видели Петергоф, то Кадриорг вряд ли произведет на вас большое впечатление. Но это очень красивый парк, в котором приятно гулять. И единственное место в Прибалтике, где есть огороженные клумбы, по которым нельзя ходить. Во всех остальных местах, где мы бывали, можно лежать на газонах, подходить к клумбам и т. п.

Вообще в Прибалтике очень красивая природа. Это заметно не только в парках, но и просто из окна автобуса или электрички. Зеленые поля, полноводные реки, чистые озера. Такое ощущение, что люди поселились среди всего этого только вчера и ничего не успели испортить.

В Таллинне оказалось очень сложно купить билеты на проезд. Ирина говорит, что в автобусе можно заплатить водителю два евро, но не факт, что вы доберетесь до места назначения одним видом транспорта. А можно купить билет на проезд в два конца до определенного места – он обойдется намного дешевле. Ирина рассказывает, что они очень долго не могли найти киоск, где продают такие билеты. Оказывается, у жителей города есть «карты таллиннцев», которые дают право на бесплатный проезд в любом общественном транспорте! За проезд здесь платят только приезжие.

Спрашиваем:

– А эстонцы действительно заторможенные, как в анекдотах?

– Они очень спокойные. Они не повышают голоса, не суетятся. А впечатление «заторможенности» создается, наверное, из-за языка, в котором много протяжных гласных, поэтому когда они говорят по-русски, то как будто действительно слишком медленно произносят слова.

Алкопаром в страну развитого социализма

Путешественники рассказывают, что изначально они планировали посетить только Прибалтику. Но, когда ты уже в Таллинне, глупо не воспользоваться паромом в Стокгольм. Тем более что путешествие на пароме – еще одна возможность сэкономить для «бюджетных» туристов. Две ночи (туда и обратно) в трехместной каюте с душем и туалетом стоят 68 евро в будний день. Хотя в пятницу-воскресенье та же самая каюта может обойтись в 300 евро.

Паром – это огромный девятиэтажный дом, в котором первые этажи заняты грузовыми отсеками, пятый – супермаркетами, остальные – это каюты, бары, рестораны, казино, ночные клубы и т. п.

– Мы сразу не поняли, что происходит, - говорит Ирина. - Как только паром тронулся, достойные шведские старушки, неторопливые эстонцы, китайские туристы, немцы – все, кто был на пароме, очень быстро рванули на пятый этаж. То, что происходило в супермаркете… Люди берут пиво и крепкие спиртные напитки ящиками, продукты – мешками. Интеллигентные шведские бабушки откуда-то достают кравчучки и клетчатые сумки, напихивают их бутылками. Когда мы подошли к кассе со своим сыром и оливками, то привлекли, кажется, внимание всей очереди…

Но когда мы сошли на берег в Стокгольме, то сразу все поняли. Если в Литве и в Эстонии что-то казалось нам дорогим, то мы просто не понимали, что такое «дорого». Если на пароме бутылка пива могла стоить 30-50 центов, то в Стокгольме как минимум 10 евро. То же самое с едой, с проживанием, с транспортом. Там все очень дорого даже по европейским меркам.

Потом местные жители рассказали нам, что купить алкоголь в Швеции – вообще проблема. Существует государственная монополия на продажу спиртного. «Винно-водочные» магазины работают только по будням, с 10 до 18.00. В выходные и праздники они закрыты. Стоит спиртное вдвое дороже, чем в соседней Эстонии, - такая забота о здоровье нации. А паром, мало того, что принадлежит таллиннской компании, считается еще и беспошлинной зоной – duty free, там все еще дешевле. Поэтом шведские пенсионеры ездят в Таллинн в будние дни, чтобы «затариться» на пароме, и называют эти поездки алкотурами.

Когда паром подходит к Швеции, практически все выходят на палубы. Это очень красиво: сотни островов и островков со сказочными домиками – это, оказывается, дачи! Сама столица тоже состоит из островов и полуостровов.

По большому счету, мы сделали неправильно. В идеале стоит провести день в Таллинне, переночевать на пароме, провести день в Стокгольме, опять переночевать на пароме и потом повторить это еще раз. Так можно сэкономить на жилье и питании. Самый дешевый хостел (каюта на пришвартованном корабле) в Стокгольме обошелся нам 90 евро за ночь.

Проезд тоже невероятно дорогой. Зато в 10.30 утра на набережной вдруг появляется очень много спортсменов – я никогда не видела столько бегущих людей. Через пятнадцать минут я поняла, что все, кто не бежит, едут на велосипедах. Потом местные жители нам рассказали, что эти люди занимаются спортом по дороге на работу! Потому что, во-первых, рабочий день тут длится с 11.00 до 17.00 с обеденным перерывом, а от тех, кто перерабатывает, компании предпочитают избавляться (если не успеваешь, значит, не умеешь организовать свое время). А во-вторых, стоимость проезда кажется неадекватной даже шведам, люди массово пересаживаются на велосипеды или просто бегут в сторону работы.

Но мы все-таки купили карточки для проезда в метро и не пожалели. Стокгольмское метро – само по себе достопримечательность. Каждая станция – произведение искусства, можно просто выходить на каждой станции и рассматривать.

Зато большинство достопримечательностей – бесплатные. А посещение музеев стоит дешевле, чем проезд. Мы были в музее Vasa – это шведский боевой парусный корабль, который спустили на воду в 1628-м. Из-за ошибки в расчетах огромный корабль сразу же затонул. В 1961 году его подняли, в 90-х годах построили над ним музей и с тех пор реставрируют.

Но в основном мы просто гуляли по улицам. Стокгольм – город, из которого не хочется уезжать. Он чем-то похож на Петербург: такие же огромные старинные дома, роскошные парки, фонтаны. Но Стокгольм более воздушный, радостный и гораздо более комфортный. Между монументальными дворцами огромные свободные пространства – зеленые лужайки, на которых люди обедают, просто отдыхают, гуляют с собаками, играют с детьми.

– А как с языком?

– По-русски в Швеции, конечно, никто не говорит. Но абсолютно все свободно говорят по-английски. Там, я так поняла, это продуманная государственная политика. Швеция много лет ненавязчиво учит своих граждан мировому языку: по телевизору идут фильмы на английском языке с шведскими субтитрами, новости на английском языке и т. п.

Город котолюбов и Юрмала «для бедных»

– Когда мы планировали путешествие, то больше всего времени отвели на Латвию и Ригу. Большинству украинских путешественников Латвия показалась самой интересной из трех прибалтийских стран. Может быть, нам просто не повезло. Но у меня такое ощущение, что Рига просто готовит украинских туристов к неизбежной встрече с родиной.

Район возле вокзала в Риге не отличается от окраины Харькова – неосвещенные улицы Тургенева и Пушкина, отсутствие указателей, неприветливые прохожие. Как только мы приехали в Ригу, нас тут же попытались обмануть, переведя из того хостела, который мы забронировали, в другой – с ужасными условиями. И когда мы пытались выяснить, что происходит, то, оказалось, что девушка на рецепшне – первый и последний человек в Прибалтике, который не понимает ни по-русски, ни по-английски.

Зато в другом хостеле нам сразу же помогли и даже посоветовали не тратить деньги на ночевку, а сразу же ехать в Саулкрасты. Дело в том, что мы мечтали хотя бы на полдня съездить в Юрмалу. Но нам посоветовали, если мы ограничены в финансах, ехать в Саулкрасты – это такой же курорт в сосновом лесу на берегу Балтийского моря, но менее распиаренный, а значит, более дешевый.

В сезон мы не могли бы позволить себе и Саулкрасты, но осенью там идут дожди, море холодное, отдыхающих мало. Нас все это устраивало. Люди по-разному любят море, я больше всего люблю быть наедине с морем. Чтобы я, море и тишина. И для меня теперь Саулкрасты – любимое место на земле. Наверное, там и летом несложно уединиться, протяженность пляжа – около семнадцати километров. У всех местных жителей есть велосипеды, есть пункты проката. Можно взять велосипед и ехать по берегу моря или по деревянной «солнечной тропе». Это уникальная штука – широкая деревянная дорожка в сосновом лесу протяженностью километров шесть со множеством всяких закутков. Там есть лавочки, с которых лучше всего смотреть на восход и закат, беседки со столиками, детские площадки, деревянные скульптуры. И нет ни одного лотка с шаурмой, ни одной рекламы. Там нет охраны, но мы не заметили там ни одной выброшенной бутылки, поломанной или сожжённой доски.

В Саулкрасты мы увидели, как деликатно напоминать людям, что не стоит кричать, что нужно бросать мусор в урны и т. п. На «солнечной тропе» много лавочек, на которых сидят деревянные звери размером с человека. Зайчик, например, бросает мусор в урну, а ежик, рядом с которым спят маленькие ежики, показывает «Тсс!». Ни один ребенок, увидев эту трогательную картину, уже не будет кричать в лесу – ежики спят.

В лесу очень много грибов, которые местные жители собирают без жадности. Я никогда не встречала информации о том, что Латвия – грибная страна. Не знаю почему. Осенью в Литве, в Латвии, в Эстонии очень много грибов. Они растут в парках, на лужайках, в посадках. Их собирают. Но не мешками и ведрами, а просто в «пятикопеечные» пакетики, на один раз. Местные собирают в основном белые грибы, рыжики. Маслята и шампиньоны никого особенно не интересуют. Так что собрать себе грибов на ужин можно в любом прибалтийском парке – это бесплатно.

Рига при свете дня тоже оказалась очень красивым городом. Символ Риги – кот. Кроме живых котов, которых здесь тоже немало, - скульптуры: коты на крышах, на шпилях, на балконах. В старом городе много сувенирных магазинов. Почему-то половина сувениров – это матрешки. Не знаю, на кого это рассчитано, но матрешки есть в каждом магазине: деревянные, стеклянные, янтарные. Янтарь, кстати, стоит очень дорого – это такая фишка для туристов. Мы изначально не планировали покупать янтарь, но если бы планировали, то, мне кажется, в Украине его сегодня можно купить дешевле, чем в Прибалтике.

Но в целом Рига после всего увиденного, скорее, разочаровала. Не видами, архитектура в старом городе очень красивая. Скорее, общее ощущение, выражение лиц людей на улицах какое-то… уже не совсем европейское. Тут много недовольных людей, несчастных, агрессивных. Намного меньше, конечно, чем в Украине. Но в Таллинне, например, этого несчастья в воздухе вообще нет, а в Риге есть. Может быть, это связано с объективными причинами. Латвийцы, узнав, что мы из Украины, всегда сначала смеялись: «А, в Евросоюз хотите? Ну давайте-давайте». Говорят, экономика Латвии очень пострадала после вступления в Еврозону, много людей уехали на заработки в Германию, Италию и т. п. Я не знаю, правда ли это, это просто мнение тех местных жителей, с которыми мы общались.

«Другие русские»

Мы с Ириной долго думали, стоит ли вообще об этом писать. Почему в Прибалтике ненавидят русских? Почему русскоязычная Ирина иногда старалась обращаться к собеседникам на английском или даже украинском языке, чтобы через несколько секунд непонимания перейти «в качестве компромисса» на всем понятный русский?

– Во всех прибалтийских странах есть «русские», - говорит моя собеседница. – Если кто-то рядом с вами ведет себя по-хамски, плюет на пол, задевает прохожих, демонстративно бросает мусор мимо урны, это значит, он сейчас громко начнет орать матом по-русски. Это не все русскоязычные люди, это особая категория. Я бы так сказала: не все русскоговорящие прибалтийцы – маргиналы, но все маргиналы почему-то русскоговорящие.

Когда в Таллинне в хостеле мы вдруг услышали рев резко тронувшейся с места машины, хозяйка развела руками: «У нас тоже есть русские». И сказала она это на чистейшем русском языке.

Это не единичный какой-то случай, за две недели мы встретили столько «русских», что нам захотелось забыть русский язык. Возможно, среди них есть и российские туристы, но в основном это местные жители. Когда мы плыли на пароме в Стокгольм, рядом с нами не было «русских» – были немцы, китайцы, французы, шведы. Поверьте, спиртное там тоже лилось рекой. Но ни одна бумажка не была выброшена мимо урны, никто ни с кем не поссорился и не поругался. На обратном пути на нашей палубе были «русские». Пьяные девочки, громко ругающиеся матом и сплевывающие на палубу, мужчины, которые с гыканьем отпускают хамские комментарии по поводу каждого проходящего по палубе, - громко, нагло, уверенные, что их никто не понимает. И мы очень тщательно не понимали – Don’t understand…

И когда в супермаркете передо мной стояла группа «русских», которые хамили кассирше, вели себя неадекватно, то мне хотелось заговорить по-украински. Да, кассирша меня не поймет, но я хочу как-то сигнализировать ей, что я не имею отношения к этим людям, что я не буду ей хамить.

Сириец, который продавал в Стокгольме бургеры, многое нам объяснил. Мы обращались к нему по-английски, но между собой переговаривались по-русски. И он, отдавая заказ, сказал: «Пожалуйста». Спрашиваем: Speak Russian? Он смеется: «Оnly “пожалуйста”». И объясняет: хотел проверить, русские ли мы, потому что слышит русскую речь, но на русских мы не похожи. Мы говорим, что мы и не русские, из Украины. Он очень обрадовался: «А, ну, конечно, “другие русские!”» Оказывается, в Европе уже придумали название для украинцев, белорусов, тех же русскоязычных прибалтов – «другие русские», люди, которые говорят по-русски, но ведут себя по-другому.

Потом мы и между собой говорили по-украински, просто, чтобы оказавшиеся рядом «русские» случайно не признали в нас своих. И к концу отпуска мне было приятно, когда местные жители – полицейские, продавцы, то есть люди, которые владеют тремя языками, - обращались ко мне по-английски. Они видят, что мы туристы, и видят, что мы не «русские»… Это для меня самый большой комплимент был!..

После рассказа Ирины мы тоже стали мечтать о Прибалтике. Оказывается, сегодня для работающих украинцев это действительно вполне реально. Нужно только правильно настроиться: бюджетное путешествие не будет очень комфортным, придется думать, на чем сэкономить, ходить пешком, питаться бутербродами. Но ведь в путешествии главное не еда и сувениры, а впечатления, которые останутся с нами на всю жизнь.

Ольга Степанова, «УЦ».