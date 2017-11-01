Голова ОДА: Кропивницький потребує нової моделі системи теплопостачання

Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко відвідав теплопостачальні підприємства обласного центру, ознайомився з роботою кількох котельних, які подають тепло у житлові будинки, заклади соціальної сфери, установи та організації, з’ясував основні проблеми, пов’язані з організацією теплопостачання, та окреслив перспективи їх вирішення.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Разом із міським головою Кропивницького Андрієм Райковичем Сергій Кузьменко оглянув найпотужнішу котельню ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» – Південно-західну, а також ознайомився з роботою двох котелень КП «Теплоенергетик» та побував у новозбудованій автономній котельні, яка забезпечує теплом НВО №17 і три дошкільні навчальні заклади міста.

Південно-західна котельна, збудована ще в 70 роки минулого століття, сьогодні надає послуги теплопостачання 30% мешканців Кропивницького – відпускає тепло 302 багатоквартирним житловим будинкам, а також 10 дитсадкам, 4 школам та 14 медичним закладам. Зважаючи на те, що вона проектувалася з перспективою підключення до неї потужних промислових підприємств, які так і не ввели в експлуатацію, а також у зв’язку з масовим відключенням споживачів від централізованої системи теплопостачання, її потужності сьогодні використовуються лише на 18-19%. Основне обладнання котельні експлуатується вже 28 років, тому не може забезпечувати сучасні вимоги економічності, ефективності та екологічності. Зважаючи на все це, тарифи на тепло не покривають собівартості послуг, тому в ДП «Кіровоградтепло» у попередній опалювальний сезон виникла заборгованість за газ.

Сергій Кузьменко повідомив, що уряд виділив субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі й для Кропивницького, у сумі майже 15 мільйонів гривень на погашення заборгованості з різниці у тарифах на послуги з централізованого теплопостачання, які частково вирішать проблему.

Для КП «Теплоенергетик», яке забезпечує теплом понад 300 житлових будинків, 17 загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, 12 дитсадків обласного центру, також характерні проблеми ефективності та рентабельності. Обладнанню підприємства вже 50-60 років.

«Я вважаю, що нам треба певне стратегічне бачення, як вирішувати питання теплопостачання в обласному центрі, оскільки експлуатувати котельні, що мають приєднане теплове навантаження лише 20% потужності, у майбутньому недоцільно. Варто було б нам запросити фахівців, які зможуть розробити модель системи майбутнього опалення міста: це можуть бути модульні котельні чи індивідуальні для опалення будинків, але треба враховувати можливості інженерних мереж міста, у тому числі газових, та екологічну складову. Сьогодні нам треба вивчити досвід європейських міст і залучити їхніх фахівців», – окреслив перспективу вирішення проблем голова облдержадміністрації.

Як приклад вирішення проблеми – новозбудована модульна газова котельна навчально-виховного об’єднання № 17, яку відвідав Сергій Кузьменко. Стара не надавала якісних послуг, тому вирішили збудувати нову, що розпочала роботу цього опалювального сезону. Спорудження об’єкту коштувало близько 6 мільйонів гривень. Сьогодні котельна постачає тепло у школу і три дитсадки, працює без втрат з максимальним коефіцієнтом корисної дії, забезпечує роботу обладнання лише один оператор. Температура повітря в приміщеннях школи комфортна – 20-22 градуси.

Нагадаємо, за інформацією головного управління житлово-комунального господарства міської ради, станом на сьогодні, 1 листопада, у Кропивницькому ремонтні бригади теплогенеруючих підприємств працюють над ліквідацією п’яти поривів.