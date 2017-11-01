П’яний кропивничанин хотів зістрибнути з 80-метрової електроопори (ФОТО)

Про чоловіка, який збирається вилізти на 80-метрову електроопору на розі вулиць Кільцевої та траси Е50, патрульним сповістили перехожі вчора, 31 жовтня, близько 16:00.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі патрульної поліції Кропивницького.

Люди розповіли, що чоловік знаходиться на 40-метровій висоті й не хоче спускатися на землю. За лічені хвилини патрульний екіпаж був на місці події.

На висотній електроопорі перебував 31-річний чоловік з явними ознаками сп’яніння. Він чимдуж намагався видряпатися на саму верхівку, а звідти вже стрибнути вниз.

Громадянин пояснив патрульним, що таким чином намагається втекти від невідомих істот.

На місце події викликали рятувальників та спеціалізовану карету швидкої. Інспектори патрульної поліції впродовж 30 хвилин спілкувалися з чоловіком, намагалися його заспокоїти та вмовляли злізти з небезпечної споруди.

Врешті, патрульним таки вдалося переконати громадянина не завдавати собі шкоди – він почав самостійно злазити з електроопори. Тож, коли на місце події прибули рятувальники та медики, чоловік уже був у безпеці.

Наразі він перебуває під наглядом лікарів.