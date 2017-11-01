У Кропивницькому – п’ять поривів теплових мереж

За інформацією головного управління житлово-комунального господарства міської ради, станом на сьогодні, 1 листопада, у Кропивницькому ремонтні бригади теплогенеруючих підприємств працюють над ліквідацією п’яти поривів.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

Як зазначили в ГУ ЖКГ, через пориви на теплових мережах, які обслуговує КП «Теплоенергетик», без тепла наразі залишаються два будинки: по вулиці Арсенія Тарковського, 68-а, Василя Нікітіна, 9, та Гоголя, 88/66.

У ДП «Кіровоградтепло» ремонтні бригади також працюють над ліквідацією двох поривів. Через аварійні випадки три будинки у зоні відповідальності цього підприємства поки залишаються без опалення. Ремонтно-відновлювальні роботи тривають на вулицях Космонавта Попова, 5, 7, корп. 1, та Юрія Коваленка, 7, корп. 1.

Крім того, є випадок внутрішньо-будинкового пориву на вулиці Гоголя, 131. Там ремонтно-відновлювальні роботи проводять працівники ЖЕО №2.