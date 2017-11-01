У Кропивницькому стартував фотоконкурс про сім’ї без насильства

Відділ сім’ї та молоді міської ради запрошує родини Кропивницького долучитися до участі в обласному фотоконкурсі «Моя родина без насильства», який проводиться в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».

Про це повідомляє прес-служба мерії.

Фоторобота має розкрити власне сприйняття конкурсантами такого поняття, як «запобігання насильству», популяризувати родинне щастя, благополуччя та успішність.

Від однієї сім’ї приймається по одній фотороботі розміром від 30х40 до 40х50 см. На звороті необхідно вказати назву роботи, прізвище, ім’я, по-батькові авторів, місце проживання, контактний телефон.

Фотороботи чекають до 20 листопада 2017 року за адресою: Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, к. 313. Телефон для довідок: (0522) 24 34 97.