Заарештованого начальника Кропивницького СІЗО випустили на волю

Заарештований за пробу дати хабара прокурору начальник Кропивницької державної установи виконання покарань Сергій Пазилов уніс заставу й вийшов на волю.

Про це «УЦ» повідомили в апеляційному суді області.

18 жовтня прокуратура й СБУ взяли Пазилова на спробі дати хабара прокурору. За 2400 гривень (за версією СБУ, за 10000, а 2400 – лише перша частина) та матеріальні цінності (виготовлені в СІЗО всілякі поділки) він просив пом’якшувати чи взагалі не фіксувати результати перевірок.

20 жовтня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у 128 тисяч гривень.

Сергій Пазилов родом із Донеччини, там працював у органах пенітенціарної системи. Має квартиру в окупованій Макіївці. Безпосередньо перед призначенням у Кропивницький (навесні 2017 року) був заступником начальника відділу охорони, режиму, нагляду і безпеки в управлінні Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області.

Наразі Пазилов знаходиться під вартою у Кропивницькій установі виконання покарань №14, він подав апеляцію.

Апеляційний суд Кіровоградської області розглянув скаргу Пазилова 30 жовтня. Колегія суддів вирішила залишити його під вартою, однак зменшила розмір застави до 32 тисяч гривень.

Сьогодні, 1 листопада, Сергій Пазилов заплатив заставу.

Пазилову загрожує покарання у вигляді від чотирьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Андрій Лисенко, «УЦ»