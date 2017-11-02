На Кіровоградщині учасники АТО отримали у власність майже сім тисяч земельних ділянок

Станом на сьогодні, 2 листопада, у Кіровоградській області учасники АТО вже завершили процес оформлення у власність 6986 земельних ділянок.

Проекти землеустрою затверджені на ділянки загальною площею понад 13 тисяч гектарів, повідомили «УЦ» у прес-службі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Найбільшу кількість земельних ділянок військовим надали у Новомиргородському (815 – площею 1,6 тис. га), Кіровоградському (790 – площею 1,4 тис. га), Знам’янському (510 – площею 967 га), Олександрівському (452 – 881,5 га) районах та Олександрії (414 – 819,6 га).

Загалом в області учасники АТО та члени родин загиблих військовослужбовців отримали 9502 дозволи на розроблення проектів землеустрою для відведення землі. Після завершення процедури оформлення земельних ділянок військові отримають у власність землі загальною площею понад 17,7 тисячі гектарів.

Найбільшу кількість дозволів на розроблення земельної документації отримали учасники АТО у Кіровоградському (1066), Новомиргородському (968), Знам’янському (794), Олександрівському (699), Олександрійському (685) районах Кіровоградщини.

Надання у власність земельних ділянок учасникам АТО здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що такий громадянин не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідного цільового призначення та надав документ, який посвідчує його участь в АТО.

На сайті Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області розміщена покрокова схема дій для допомоги учасникам АТО та членам родин загиблих воїнів, котрі бажають отримати земельні ділянки, а також перелік зарезервованих земельних ділянок для учасників антитерористичної операції. Роз’яснення складено з урахуванням запитів, які найчастіше надходять до земельного відомства.