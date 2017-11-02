Нардеп Костянтин Яриніч налагоджує співпрацю з головами ОТГ від Блоку Петра Порошенка “Солідарність” на Кіровоградщині

Сьогодні, 2 листопада, у Центрі розвитку місцевого самоврядування відбулася зустріч народного депутата Костянтина Яриніча із новообраними головами чотирьох ОТГ Кіровоградщини, повідомляє кореспондент «УЦ».

Участь у зустрічі взяли голови Катеринівської, Компаніївської, Тишківської та Помічнянської громад, які працюють за підтримки Блоку Петра Порошенка «Солідарність». Нардеп Яриніч подякував керівникам територій, які попри велику завантаженість приїхали в обласний центр, та відповів на запитання, пов’язані здебільшого з медичною реформою.

«Як команда однодумців ми з вами будемо вирішувати питання, які стоять і перед вашими територіями, і перед громадою вцілому. Дякую вам за чесну і безкомпромісну перемогу, команда Президента Петра Порошенка завжди попереду, і це величезна відповідальність для кожного з нас – говорити сьогодні про розвиток територій. Процес децентралізації непростий, і його можливо ефективно здійснювати, працюючи в команді. Хтось давно очолює громаду, але все ж таки, коли ми разом, то результати, звичайно, будуть більш швидкі та якісні. Я як народний депутат скажу, що ми маємо певні важелі сприяння і підтримки у вашій роботі. Це стосується і діяльності у парламенті, це пов’язано із тісною і конструктивною співпрацею з Кабміном, тож ми повинні одне одному ставити ці завдання й отримувати якісніші результати», – наголосив Костянтин Яриніч.

Також він додав, що запрошує до робочого діалогу й інших голів ОТГ.

«Наш майданчик відкритий абсолютно для всіх, хто хоче розвивати Кіровоградщину і бути на службі українського народу і мешканців Кіровоградщини. Переконаний, що в нас попереду ще багато зустрічей, що збільшить потенціал співпраці на майбутнє. Хочу засвідчити свою відкритість і готовність допомагати на законодавчому рівні. Якщо треба, щоб на територію безпосередньо виїжджали народні депутати, депутати з обласних рад, місцевих рад – можете прямо до мене звертатись. Бо, як правило, одна людина спроможна зробити менше, аніж ціла команда. А мешканці територій постійно повинні відчувати турботу і те, що територія розвивається і рухається в правильному напрямку», – зауважив нардеп.

Після завершення спілкування учасники заходу домовились про підписання Меморандуму про співпрацю. Меморандум незабаром буде розроблений експертами і підписаний в рамках розвитку місцевого самоврядування, яке відбувається за сприяння БПП «Солідарність».