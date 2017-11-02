У Кропивницькому продовжують відновлювати газопостачання

В обласному центрі відновили газопостачання 1167 абонентам у багатоповерхових будинках.

Про це йдеться у повідомленні ВАТ «Кіровоградгаз», текст якого має «УЦ».

Ремонтно-відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці газопроводу середнього тиску на розі вулиць Юрія Коваленка та Космонавта Попова підприємство почало о сьомій ранку вчора, 1 листопада.

Увечері 31 жовтня «Кіровогрaдтепло», нaмaгaючись ліквідувaти порив своєї тепломережі, пошкодило гaзову трубу. Через це без гaзу лишилися близько 10 тисяч жителів спaльних мікрорaйонів Кропивницького тa прилеглі селa.