Житель Кіровоградщини побив свого знайомого і спалив його (ФОТО)

Поліція затримала жителя області, який вчинив розправу над знайомим.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

До Компаніївського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл у будинку виявили обгоріле тіло невідомого чоловіка.

«Поліцейські встановили особу потерпілого та обставини його загибелі, – розповів т. в. о. начальника Компаніївського відділення поліції Володимир Петренко. – Як з’ясувалося, 40-річний місцевий житель, перебуваючи вдома, разом з іншим односельцем розпивав спиртні напої. Ввечері до них приєднався ще один знайомий, 29-річний уродженець іншого району.

Згодом між гостем і господарем помешкання виникла бійка, молодший чоловік почав бити старшого руками і ногами. Коли потерпілий знепритомнів, опонент перетягнув його до іншої кімнати, прикидав одягом та підпалив, а потім пішов геть.

У результаті вжитих заходів поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу. Раніше чоловік був судимий за крадіжку».

Розслідування за фактом умисного вбивства триває. Санкцією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.