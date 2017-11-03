Порошенко призначив шість суддів на Кіровоградщині

Президент Петро Порошенко призначив шість суддів у судах Кіровоградської області.
Про це йдеться у відповідних указах глави держави, тексти яких має «УЦ».
Президент призначив на посади:
– судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області – Вдовіченка Миколу Миколайовича;
– судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області – Русіну Аллу Анатоліївну;
– судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області – Іващенка Віталія Миколайовича;
– судді Ульяновського районного суду Кіровоградської області – Бондаренка Антона Антоновича;
– судді Кіровського районного суду Кропивницького – Антипову Ірину Леонідівну;
судді господарського суду Кіровоградської області – Кабакову Віту Григорівну.