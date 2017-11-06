У Кропивницькому створять окрему дорожню службу

Окрему службу, яка обслуговуватиме зупинки громадського транспорту та інші дорожньо-транспортні об’єкти, створять у Кропивницькому.

Про це заявив мер міста Андрій Райкович на апаратній нараді сьогодні, 6 листопада, передає кореспондент «УЦ».

За словами міського голови, поліція планує передати на баланс мерії світлофори, а за це «має хтось відповідати». Крім того, слід стежити за справністю різноманітних електронних приладів, на кшталт табло з розкладом руху.

Андрій Райкович також наголосив на необхідності жорсткої боротьби з незаконними парковками, адже часто через поставлені на проїжджій частині авто не можуть проїхати автобуси.