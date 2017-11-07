Колишньому форварду «Зірки» потрібен протез

Відомий у минулому футболіст херсонського «Кристалу», кропивницької «Зірки» та ще низки українських команд Юрій Мартинов потребує допомоги.

Один з небагатьох гравців у історії українського футболу, який викликався до національної збірної України з Першої ліги, протягом тривалого часу має проблеми зі здоров’ям, пише «Футбол 24». Медики діагностували у Мартинова післятравматичний правобічний коксартроз.

Йому необхідне тотальне безцементне ендопротезування правого кульшового суглоба.

Банківські реквізити: Картка Приватбанку: 4149 4991 0694 5833 (одержувач: Юрій Петрович Мартинов).

Призначення: «Благодійний внесок».

Номер телефону Юрія Мартинова: (099) 527-21-11.

ДОВІДКА. Юрій Мартинов народився 5 червня 1965 року в Херсоні. Вихованець херсонського футболу. Виступав за «Кристал» (Херсон), «Нафтовик» (Охтирка), «Варта» (Познань, Польща), «Меліоратор» (Каховка), «Сіріус» (Жовті Води), «Зірка» (Кропивницький), СК «Миколаїв».

Зіграв один матч за збірну України 25 березня 1995 року в рамках відбіркового циклу на чемпіонат Європи 1996 року зі збірною Хорватії (тоді у складі «синьо-жовтих» дебютували Шевченко, Мізін і Калітвінцев).

Нині живе у Херсоні, працює у ДЮСШ №5.