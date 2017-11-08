У Кропивницькому відбудеться хода, приурочена 1000 дням перебування в полоні спецпризначенців

Мирна хода, приурочена 1000 дням перебування Олександра Корінькова та Сергія Глондаря у полоні сепаратистів, відбудеться у Кропивницькому.

Про це «УЦ» повідомили організатори акції.

Жителів та гостей міста запрошують пройти від пам’ятника Янголу-охоронцю до площі Героїв Майдану. Початок – о 10:00 11 листопада.

Олександр Коріньков і Сергій Глондар у складі групи розвідників нарвалися на засідку бойовиків при виїзді з Дебальцевого 17 лютого 2015 року. Двоє бійців загинули на місці, ще двоє отримали поранення, п’ятеро потрапили в полон. Двох заручників – так їх часто називають в ЗМІ – звільнили на п’ятдесятий день, ще один вибрався сам (як саме – невідомо досі). Коріньков і Глондар залишилися на території «ДНР».

Спочатку їх тримали в СІЗО в Донецьку. За останніми даними, зараз українські військовослужбовці – в Макіївській колонії.