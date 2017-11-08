Юні таланти Кропивницького запрошують усіх на концерт

Сьогодні, 8 листопада, працівників галузі культури Кропивницького вітатимуть із професійним святом – Днем працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

Святковий концерт й урочистості відбудуться у приміщенні обласної філармонії. Початок святкових заходів – о 17.30. Вхід вільний.

«З нагоди прийдешнього свята, яке в Україні відзначають дев’ятого листопада, свої таланти кропивничанам продемонструють вихованці всіх шкіл естетичного спрямування обласного центру, – сказала начальник відділу культури і туризму міської ради Анна Назарець. – Обов’язково знайдіть можливість прийти на концерт і підтримати юні таланти. Адже дитячі концерти – це завжди надзвичайно зворушливо. Діти вкладають у свої виступи не тільки майстерність, а й свої серця, душі й усю свою любов».