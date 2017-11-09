Апологету перейменування Кіровограда на Кропивницький заборонили в’їзд до Польщі – ЗМІ

Голові Українського інституту національної пам’яті Володимиру В’ятровичу заборонили в’їзд до Польщі.

Про це повідомляє польське видання Dziennik із посиланням на джерела, передає «Європейська правда».

Нещодавно глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що його міністерство складає перелік українських чиновників, яким заборонять в’їзд до Польщі. Офіційно жодних прізвищ не називалося.

За інформацією видання, МЗС Польщі не має наміру розкривати перелік українських прізвищ, тому всі, хто туди потрапить, дізнаються про це лише на кордоні.

Сам Володимир В’ятрович у коментарі «Європейській правді» повідомив, що офіційного повідомлення про заборону на в’їзд до Польщі у нього немає.

«Очевидно, Польща буде копіювати дії Росії, коли про заборону на в’їзд я дізнався на кордоні. В будь-якому разі найближчим часом я до Польщі не збираюся. А у цій ситуації найбільше турбує синхронність дій Росії та Польщі», – заявив він.

Нагадаємо, на тлі жорстких заяв з боку представників польської влади на адресу України Президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету глав держав України та Польщі.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда сказав, що вважає неприйнятним, коли люди з антипольськими поглядами займають важливі місця в українській політиці, і чекає від Порошенка виправлення цієї ситуації.

В МЗС України на це відповіли, що в українській владі немає політиків з антипольськими настроями.

14 липня 2016 року Верховна Рада, виконуючи закон про декомунізацію, перейменувала Кіровоград на Кропивницький. Один із найпалкіших ініціаторів декомунізації в цілому та перейменування Кіровограда зокрема – Володимир В’ятрович.

Під час круглого столу «Законодавство про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні: стан виконання» він висловив нерозуміння, чому настільки затягнувся в часі процес приведення назв двох областей у відповідність до закону про декомунізацію, зважаючи, що обласні центри були перейменовані ще торік: Дніпропетровськ – на Дніпро, а Кіровоград – на Кропивницький.