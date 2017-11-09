На Кіровоградщині сільського голову підозрюють у вимаганні хабара в АТОшників

Прокуратура підозрює одного з сільських голів Кіровоградського району у вимаганні та отриманні 5 тис. грн. неправомірної вигоди, а також у підробленні офіційних документів.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Досудове розслідування встановило, що підозрюваний вимагав та отримав хабара від представника двох учасників АТО за виділення земельних ділянок. Крім того, посадовець вніс у рішення сесії завідомо неправдиві відомості.

Злочинні дії сільського голови викрили 27 липня 2017 року прокуратура області та Головне управління Національної поліції в області за оперативного супроводу Департаменту захисту економіки Нацполіції.

На час досудового розслідування підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідство триває.

За даними джерела «УЦ» у правоохоронних органах, мова йде про сільського голову Івано-Благодатного Володимира Бобка. Він стверджує, що хабара не вимагав, а конверт з грошима йому просто поклали на стіл.