У Кропивницькому впіймали злодія з 16 судимостями, який розкурочив понад 20 ліфтів (ФОТО)

Дільничні офіцери поліції Кропивницького вирахували та затримали злодія, який розкрадав ліфтове обладнання.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

На рахунку 38-річного чоловіка – понад 20 крадіжок комплектуючих до ліфтових механізмів у багатоповерхівках обласного центру. Поліцейські перевіряють причетність особи до скоєння інших подібних злочинів. Крадій уже встиг отримати 16 судимостей та понад 20 років провів за ґратами.

Після чергового звільнення зловмисник оселився в приватному домоволодінні. Необхідні навички того, як вивести з ладу підключений до електромережі ліфтовий механізм, зловмисник, за його словами, здобув ще у далекому дитинстві. Розповів, що раніше разом із однолітками псував їх заради втіхи.

Особливу активність злодій проявив на початку жовтня. Зазвичай, зловмисник ішов на злочин з 10:00 до 13:00, у той час, коли мешканці будинків були відсутні вдома. Обирав під’їзди, на дверях яких не було кодових замків, проносив на верхні поверхи сумку з металевим ломом, відмички та викрутки. Гнув металеві секції перил, металеві двері та решітки, якими були відгороджені підходи до ліфтових кімнат, зламував двері до технічних приміщень, знеструмлював весь будинок та розбириав сам механізм.

Після скоєного чоловік виходив з багатоповерхівки, нічим не привертаючи до себе уваги. Він іноді встигав за один раз відвідати кілька під’їздів, де вчиняв те саме. На пустирі зловмисник виплавлював кольоровий метал, а потім прямував до знайомих, які погоджувалися за порівняно невисоку плату обміняти крадене на гроші.

«Покласти край ганебним вчинкам та зарадити людям, які щоразу потерпали від незручностей через виведені з ладу ліфти, врешті вдалося дільничним офіцерам поліції Кропивницького відділу, – розповів заступник начальника поліції Кіровоградської області Володимир Куценко. – “Шерифам”, які добре попрацювали для того, аби встановити особу крадія, довелося влаштувати злодію засідку. У підсумку в якості речових доказів знайшлися частини зіпсованих механізмів, підготовлені крадієм для продажу. Крім того, чоловіка впізнали свідки».

Працівники поліції перевіряють чоловіка на причетність до скоєння інших злочинів. Нині його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Злодію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, а також доведеться відшкодувати завдані громаді збитки, які нині обраховуються десятками тисяч гривень.