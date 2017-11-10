Екс-бізнесмен із Кропивницького пропав разом зі своїм «Лексусом» (ФОТО)

Кропивничанка Тетяна Крикуненко розшукує Олега Крикуненка, який зник ще 7 листопада.

Про це вона написала у Facebook, передає кореспондент «УЦ».

О 15:30 7 листопада Олег Крикуненко від’їхав на своєму Lexus-570 від ринку «Август» на вулиці Попова в бік Соколівки. Де він знаходиться зараз, невідомо.

Номер Lexus – ВА 6776 ВЕ. Тетяна просить усіх, кому щось відомо про Олега Крикуненка, телефонувати (050)457-26-28 або (098)469-11-60.

За даними Єдиного державного реєстру, Олег Крикуненко займався роздрібною торгівлею пальним. Наразі стан ФОП зазначено як «припинений».

Нагадаємо, на Кіровоградщині поліція розшукує двох хлопців, які не подають звістки про своє місцезнаходження.