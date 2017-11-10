«Олександрійський маніяк» заявив, що йому в СІЗО подарували фалос, і показав його (ФОТО)

Підозрюваний у двох вбивствах і замаху на вбивство Володимир Никитюк показав суду фалос на початку засідання 9 листопада.

Никитюка звинувачують у вбивстві 21-річної Дарини Озарко (6 червня 2016 року), грабежі дівчат з замахом на вбивство (26 липня) і вбивстві 13-річного Станіслава Бойка (початок серпня 2016-го, точна дата не встановлена). Ще два злочини того періоду залишаються нерозкритими: пропажа 15-річної Софії Буц (1 травня), яку потім знайшли мертвою, і пропажа 12-річного Іллі Макарова (22 травня), якого не виявили досі ні живим, ні мертвим. За клопотанням обвинуваченого, справа слухається судом присяжних.

Никитюк показав суду імітацію фалоса, передає «Моя Олександрія».

За його словами, штучний статевий орган йому вручили наглядачі Кропивницького СІЗО.

Як розповів Никитюк, він неодноразово звертався до наглядачам з проханням повернути йому особисті речі, але замість цього йому «повернули» фалос.

«Вони прийшли, дали мені упаковку і кажуть: “Тут твій годинник”. Я розгорнув, і ось. Вони зняли це на телефон й іржали з мене», – розповів Никитюк.

Суддя Галина Коліуш порадила обвинуваченому через свого адвоката звертатися зі скаргами до керівництва Кропивницького СІЗО і в прокуратуру.

На засіданні суд продовжив вивчення письмових матеріалів справи. Також Никитюку продовжили утримання під вартою ще на 60 днів – до 7 січня 2018 року. Наступне засідання відбудеться о 12:00 12 грудня.

Нагадаємо, Никитюк, якого ЗМІ прозвали «олександрійським маніяком», заявляв, що його побили в СІЗО. Перед цим він скаржився на тарганів у камері.