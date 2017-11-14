На Кіровоградщині збудують 10 футбольних майданчиків

У Кіровоградській області збудують 10 сучасних футбольних майданчиків.

Про це під час апаратної наради заявив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко, повідомили «УЦ» у прес-службі облдержадміністрації.

«Держава виділяє 270 мільйонів гривень на будівництво спортивних майданчиків для міні-футболу в регіонах України», – сказав посадовець.

За його інформацією, на Кіровоградщині за цією державною програмою планується збудувати 10 футбольних полів зі штучним покриттям. Такі об’єкти мають з’явитися в Устинівському, Долинському, Новоукраїнському, Знам’янському, Петрівському, Олександрійському районах, а також на базі Кіровоградського обласного НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) та Олександрійського професійного ліцею.

Сергій Коваленко звернувся до керівників вищевказаних територій передбачити на реалізацію зазначених проектів відповідне співфінансування.