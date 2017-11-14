Підприємство з Кропивницького представило свою продукцію на найбільшій виставці світу

«Гідросила» – найбільший виробник гідравлічних силових машин і компонентів гідросистем для мобільних машин у Східній Європі.

«Гідросила» представила свою продукцію на найбільшій у світі виставці сільгосптехніки у Ганновері (Німеччина) – Agritechnica – 2017, яка триватиме до 18 листопада.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі підприємства.

Цьогоріч у наймасовішому агроівенті беруть участь понад 2800 експонентів з 53 країн світу, з України – 17 компаній-виробників.

Agritechnica є найбільшою виставкою сільгосптехніки в світі – 23 виставкових павільйони на площі 394 000 кв. м. За сім днів її відвідують близько 500 000 осіб.

Нагадаємо, 27 250 осіб відвідали Міжнародну агропромислову виставку AGROEXPO-2017 у Кропивницькому протягом чотирьох днів. Торік за три дні на виставці побували 20 700 гостей.