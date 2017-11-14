У Кіровоградській ОДА з’явилися вакансії дорожників

Департамент інфраструктури та промисловості ОДА шукає фахівців з розвитку мережі автомобільних доріг.

Таку інформацію під час апаратної наради в ОДА озвучив директор департаменту інфраструктури та промисловості ОДА Олександр Корнюша, повідомили «УЦ» у прес-службі облдержадміністрації.

Відповідно до законодавчих змін, з 1 січня 2018 року утримання та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення передається на баланс облдержадміністрацій.

«У зв’язку з цим розпорядженням голови ОДА створено відповідне управління у складі департаменту, затверджено його структуру і штат. Тому ми запрошуємо всіх фахівців, які мають навички з будівництва доріг, до участі у конкурсі, що відбудеться 28 та 29 листопада поточного року», – зазначив посадовець.