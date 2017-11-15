Кіровоградщина співпрацюватиме з Канадою

Голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Канади в Україні Романом Ващуком.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Предметом зустрічі стало обговорення питання щодо активізації українсько-канадського співробітництва на регіональному рівні.

«Переконаний, з країною, в якій проживає багато українців, схожі природно-кліматичні умови, та яка підтримує нашу державу, зможемо знайти більше можливостей для поглиблення соціальних, гуманітарних та економічних зв’язків», – зауважив Сергій Кузьменко. Він висловив переконання, що відкриття «Українсько-Канадського центру» в Центральноукраїнському національному технічному університеті також дасть поштовх до розвитку співпраці держав в академічних, наукових, ділових, культурних і громадських напрямках.

Голова облдержадміністрації презентував соціально-економічний потенціал Кіровоградщини, а також акцентував увагу на ключових завданнях впроваджуваних в країні освітньої та медичної реформ, децентралізацію.

Роман Ващук наголосив на важливості активізації двосторонніх відносин з центром України – Кіровоградщиною. Цьому мають сприяти як запровадження між країнами зони вільної торгівлі, так і окремі канадські програми з підтримки українського бізнесу, що спеціалізується зокрема на виробництві взуття, меблів, інформаційних технологій, кондитерських виробів тощо.

Учасники зустрічі обговорили перспективи співробітництва в аграрному секторі, енергетичній сфері, а також освітній та медичній галузях.