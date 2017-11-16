НАЗК просить покарати нардепа з Кропивницького Олександра Горбунова

Національне агентство з запобігання корупції направило до суду два адмінпротоколи, складені на народного депутата з фракції «Народний фронт» Олександра Горбунова.

Відповідне рішення прийнято на засіданні агентства 13 листопада, передає «УП» з посиланням на прес-службу НАЗК.

Протоколи склали за несвоєчасне подання нардепом повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Зокрема, пояснюють у відомстві, йдеться про придбання Горбуновим автомобіля за 2,6 мільйона гривень, а також отримання доходу від продажу іншого авто на суму 1,5 мільйона.

У коментарі «УП» в агентстві повідомили, що Горбунов мав подати дві декларації про продаж та купівлю автомобілів до 4 лютого та 10 березня 2017 року, але зробив це лише 20 квітня.

У НАЗК нагадали, що чиновники мають подавати відомості про зміни у майновому стані протягом 10 днів з моменту отримання доходу чи придбання майна.

Згідно з електронною декларацією депутата за 2016 рік, у його власності перебувало п’ять автомобілів – позашляховик Toyota Land Cruiser 2012 року випуску, легкові авто ВАЗ 21043 (2001 рік), УАЗ 3151201 (1988), вантажівки ГАЗ 5312 (1992)та ГАЗ-САЗ 3508 (1989). Вартість транспорту не вказується.