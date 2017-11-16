В Олександрії авто насмерть переїхало пішохода

Аварія трапилася ввечері вчора, 14 листопада, на вулиці Героїв Сталінграда біля фабрики діаграмних паперів (ФДБ).

Інформацію про це «Моїй Олександрії» підтвердила інспектор Олександрійського відділу поліції Оксана Міхно.

Близько 19:00 сірий «Форд» під керуванням 27-річного олександрійця рухався в бік Олександрії.

Проїжджаючи повз ФДБ та будучи засліпленим зустрічним транспортним засобом, водій наїхав на невстановлену особу віком 50 – 60 років, середньої статури, був одягнений у чорну куртку, чорні штани й чорні туфлі, документів не було. Можливо, він бездомний.

Чоловіка забрала швидка допомога, по дорозі в лікарню він помер.

Тіло доставили на судмедекспертизу. За словами міського судмедексперта Владислава Цибульник, на сьогоднішній день особу потерпілого не встановили.

Триває слідство за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяння тяжкого тілесного ушкодження) Кримінального кодексу України.