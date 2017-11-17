У центрі зайнятості склали рейтинг професій, які оплачуються найкраще

У Кіровоградському обласному центрі зайнятості склали рейтинг високооплачуваних професій.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі відомства.

Серед вакансій, у яких роботодавці зазначили найвищу заробітну плату, переважають інженерно-технічні спеціальності:

– конструктор (інші галузі інженерної справи) (9,0 тис. грн.);

– головний механік, головний бухгалтер (9,2 тис. грн.);

– керуючий відділенням, електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування (9,5 тис. грн.);

– гірничомонтажник підземний (9,9 тис. грн.);

– головний тренер команди (збірної, клубної), нормувальник гірничий, електромеханік підземної дільниці (10,0 тис. грн.);

– електрогазозварник (10,8 тис. грн.);

– майстер гірничий (10,9 тис. грн.);

– начальник служби (11,9 тис. грн);

– тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (12,0 тис. грн.);

– головний геофізик (12,1 тис. грн.);

– начальник дільниці (13,4 тис. грн.);

– гірник очисного забою (14,1 тис. грн.);

– заступник начальника управління (самостійного) – начальник відділу (17,2 тис. грн.);

– заступник директора (18,0 тис. грн.);

– головний інженер (19,9 тис. грн.);

– генеральний директор (20,0 тис. грн.).