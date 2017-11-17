В Олександрії відкрили для руху транспорту міст через залізницю (ФОТО)

17 листопада для руху транспорту відкрили відремонтований міст через залізницю на відрізку дороги Знам’янка – Луганськ – Ізварине, що знаходиться у Південному мікрорайоні Олександрії.

Про це повідомляє офіційний сайт мерії Олександрії.

Голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко та міський голова Степан Цапюк оглянули виконані роботи.

Цапюк подякував Кузьменку за оновлення мосту, який виконує важливу роль для транспортного сполучення між населеними пунктами.

Міст через залізницю відкрито з 17 листопада, хоча роботи завершуються.

Реконструкція шляхопроводу розпочалася у квітні 2017 року. На ремонт мосту з державного бюджету виділили 7 мільйонів гривень.

На об’єкті працює підрядна організація ТОВ «Мостозагін 112», а за дотриманням технології і якістю робіт стежать інспектори та керівник лабораторії Служби автодоріг.