Коноплянка вивів «Шальке» на друге місце у Бундеслізі

Український легіонер «Шальке» Євген Коноплянка провів матч у 12 турі чемпіонату Німеччини, в якому його команда приймала «Штутгарт».

Про це пише «Обозреватель».

Коноплянка взяв безпосередню участь у голах «кобальтових», які виграли 2:0.

На 16-й хвилині Євген прийняв м’яч у штрафному й активно пішов на суперників. В результаті один з них збив Коноплянку, за що арбітр покарав «Гамбург» пенальті, який чітко реалізував Ді Санто.

На 77-й хвилині українець записав на свій рахунок результативну передачу, коли викотив м’яч під удар Бюргшталлера.

Євген Коноплянка – вихованець школи кропивницького футбольного клубу «Олімпік», тренера Дениса Малеця, ДЮСШ-2 Кропивницького та дніпровського «Дніпра».