Померла засновниця «Калинового співу» Валентина Пращур

Багаторічна директорка Кіровоградського обласного центру народної творчості Валентина Пращур померла сьогодні, 20 листопада.

Про це «УЦ» повідомили знайомі покійної.

Останнім часом Валентина Пращур хворіла.

Редакція «УЦ» співчуває рідним та близьким померлої.

Валентина Пращур – директор Кіровоградського обласного центру народної творчості, депутат кіровоградської обласної ради, член постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики. Заслужений працівник культури України, нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ та ІІ ступеня, орденом Української Православної Церкви «Святої Великомучениці Варвари», Почесною грамотою Верховної Ради України.

Вона – засновниця всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Калиновий спів».