Кіровоградщина – сімнадцята в Україні за кількістю створених ОТГ

Кіровоградщина посіла 17 місце у державі за кількістю створених ОТГ.

Про це повідомила представник Національної ради реформ Олена Симоненко під час круглого столу «Діалог задля децентралізації в Кіровоградській області», що був організований за підтримки координатора проектів ОБСЄ в Україні. В обговоренні взяли участь представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад та Центру розвитку місцевого самоврядування.

Олена Симоненко зазначила, що у питанні формування об’єднаних територіальних громад область демонструє позитивну динаміку. Так, якщо у 2015 році було створено лише дві ОТГ, то у 2017 році цей показник – вісім об’єднаних громад. До кінця цього року кількість може збільшитись, адже у кількох ОТГ, де відбулися вибори, очікують на відповідне рішення ЦВК.

Начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації Вікторія Кулікова зазначила, що у питанні формування об’єднаних територіальних громад кількісний показник не повинен бути визначальним. Усі об’єднавчі процеси мають реалізовуватися не вольовим рішенням «згори», а на добровільних засадах. Лише за таких умов формуватимуться самодостатні громади, у яких люди усвідомлюватимуть необхідність змін та прагнутимуть покращити життя своїх територій.