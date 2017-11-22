У Кропивницькому помер легендарний ветеран УПА

Ветеран УПА Семен Сорока помер учора, 21 листопада, на 90 році життя.

Про це «УЦ» повідомили знайомі покійного.

Редакція «УЦ» співчуває рідним та близьким померлого.

Семен Сорока народився 3 серпня 1928 року на Рівненщині. В 11 років вступив до лав УПА, де був зв’язковим. На його очах НКВCники спалили живцем його брата.

У 1952 році юнака заарештували та вислали до Сибіру, звідки він утік. У 1955-му Семена Сороку заарештували вдруге і відправили до Воркути.

Ветеран УПА жив у Кропивницькому та до останнього брав активну участь у громадському житті.