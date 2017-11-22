У Кропивницькому помер легендарний ветеран УПА

11:29
2
189
views

Ветеран УПА Семен Сорока помер учора, 21 листопада, на 90 році життя.

Про це «УЦ» повідомили знайомі покійного.

Редакція «УЦ» співчуває рідним та близьким померлого.

Семен Сорока народився 3 серпня 1928 року на Рівненщині. В 11 років вступив до лав УПА, де був зв’язковим. На його очах НКВCники спалили живцем його брата.

У 1952 році юнака заарештували та вислали до Сибіру, звідки він утік. У 1955-му Семена Сороку заарештували вдруге і відправили до Воркути.

Ветеран УПА жив у Кропивницькому та до останнього брав активну участь у громадському житті.

  • iosif

    Заарештували та вислали до Сибіру. ???
    А рассказывали что кровавый Сталин всех расстреливал.

  • Александр Лукашевич

    УПА-участники гражданской войны на Украине. В ней проливали кровь по обе стороны баррикад.И каждая из сторон может предъявить свой счет и несет свою ответственность.Оправдание-боролся за незалежну державу, -не работает,поскольку в планах упивцев была не демократическая держава,а тоталитарная:”Артикул 1.
    Україна є суверенною, авторитарною, тоталітарною, професійно становою державою, що носить назву Українська Держава.”Конституція Миколи Сціборського 1939