У Кропивницькому – справжній бум крадіжок кришок каналізаційних люків (ФОТО)

У Кропивницькому останнім часом збільшилась кількість крадіжок кришок люків колодязів на вулицях обласного центру.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

За інформацією керівника міської спеціалізованої інспекції Андрія Максюти, лише 20 листопада на Балашівці вкрали 22 металевих кришки. Загалом за 2017 рік інспектори спецінспекції виявили понад тисячу таких випадків.

«Наші інспектори виявили відсутність 30 кришок каналізаційних люків на Балашівці та Новомиколаївці, – зазначив Андрій Максюта. – Де вони діваються? Ми вже проводили експеримент і знаємо відповідь. Це надзвичайно небезпечно для мешканців міста, і ми вкотре наголошуємо: всім зацікавленим службам необхідно терміново активізувати роботу, адже передусім мова йде безпеку, життя і здоров’я наших громадян!»

Керівник спецінспекції акцентував увагу балансоутримувачів люків на тому, що за відсутності кришок на них вони мають негайно реагувати та впродовж 24 годин з моменту виявлення такого факту за приписом спецінспекції встановити нові.

Крім того, Андрій Максюта наголосив, що правоохоронні органи мають посилити роботу з перевірок пунктів прийому металобрухту щодо приймання ними металевих виробів, які належать до комунальної власності міста.