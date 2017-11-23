Екс-головний рятувальник Кіровоградщини заробляє на протипожежній безпеці на Одещині (ВІДЕО)

Родина керівника Державної служби надзвичайних ситуацій Одеської області Віктора Федорчака заробляє на протипожежних послугах, а сину пожежника кілька тижнів тому 86-річна бабуся подарувала Land Cruiser 200.

Про це йдеться у розслідуванні «Наших грошей з Денисом Бігусом».

Віктор Федорчак до 2015 року очолював ДСНС Кіровоградщини. Під час керівництва Федорчака його рідна сестра – Олександра Стасюк – стала співзасновником компанії «Пожежно-технічний захист». Фірма зареєстрована у Кропивницькому й надає протипожежні послуги. Зокрема, компанія встановлює пожежну автоматику і передає тривожний сигнал до ДСНС.

Син Віктора Федорчака – заступник начальника Слідчого управління Національної поліції в Кіровоградській області. У 2016 році він подав порожню декларацію: жодної нерухомості чи транспорту не вказав, заробив лише 105 тисяч гривень.

Слідчий користується коштовним автомобілем Land Cruiser 200, записаним на 86-річну бабусю Клавдію Бірюкову. Цю автівку зафіксували на робочому місці молодшого Федорчака – під управлінням Нацполіції. Також на Бірюкову записаний ще один Land Cruiser, яким користується батько слідчого Віктор Федорчак.

Сама ж Клавдія Бірюкова – це 86-річна бабуся, яка живе у котеджі, яким, згідно з декларацією, користується сам Віктор Федорчак. Жінка ніколи не мала бізнесу.

Про те, як родина Федорчака отримує мільйонні подарунки, – дивіться у розслідуванні.