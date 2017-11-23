На Кіровоградщині поліція вилучила марихуани на 350 тисяч (ФОТО)

На Кіровоградщині поліція вилучила наркосировини на суму близько 350 тисяч гривень.

Така приблизна вартість за цінами «чорного ринку» марихуани, виявленої у помешканнях двох громадян, повідомили «УЦ» у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

За попередніми даними, чоловіки причетні до збуту наркотичних засобів на території Кропивницького та області.

«Поліцейські провели санкціонований обшук у домоволодінні 41-річного жителя одного з сіл Кіровоградського району та вилучили особливо небезпечний наркотичний засіб вагою близько семи кілограмів, – розповів начальник управління протидії наркозлочинності поліції Кіровоградської області Євген Чуйко. – А у помешканні 42-річного жителя обласного центру працівники поліції вилучили двадцять вісім пакетів із марихуаною. Окрім того, поліцейські встановили, що громадянин надавав можливість іншим особам вживати марихуану за місцем свого мешкання».

Вилучену наркосировину направили на експертизи. За їх результатами за цими фактами прийматиметься рішення щодо притягнення зловмисників до кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. А старшого з чоловіків ще і за ч. 1 ст. 317 ККУ (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

За вчинене зломисникам може загрожувати покарання – до десяти років позбавлення волі.