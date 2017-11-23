У 2018 році в Кропивницькому стане ще більше комфортного пасажирського транспорту – Райкович

У 2018 році в обласному центрі якість пасажирських перевезень ще поліпшиться.

Про це у розмові з кореспондентом «УЦ» заявив міський голова Кропивницького Андрій Райкович.

Він зазначив, що незабаром комунальний перевізник може зв’язати старий автовокзал з новим вулицями Яновського та Кропивницького. Буде це тролейбусний чи автобусний маршрут – наразі розраховують.

«Вони (водії маршрутних таксі. – Ред.) блокують зупинки, не беруть пенсіонерів, вони незадоволені, – сказав Райкович. – Але це закінчиться в грудні-січні, коли ми будемо з ними укладати договори на наступний рік. Виставимо підвищені вимоги. Раніше ми просили: тільки ж ви пускайте транспорт, обслуговуйте людей, не хаміть, бабцю не виганяйте. Зараз, зруйнувавши монополію, ми можемо будь-кого поставити на місце в питаннях якості надання послуг, співпраці з громадою та міською радою, якості транспортних засобів».

У матеріалі також ідеться про те, що 20 нових тролейбусів, плюс 15 тих, які були, з інтервалом в 7-10 хвилин їдуть містом. 20 нових автобусів працюють на проблемних маршрутах, кожен здатен перевезти 110 людей, а їхні двигуни відповідають сучасному екологічному стандарту Євро-5.