Уродженець Кіровограда отримав грант від Путіна

Міжрегіональна організація «Російські мотоциклісти», одним з засновників якої є лідер «Нічних вовків» Олександр Залдостанов, отримала президентський грант в 2,4 мільйона рублів.

Як передає «Медуза», про це пишуть «Ведомости», підбиваючи підсумки другого етапу розподілу президентських грантів.

Грант виділений «Російським мотоциклістам» на проект «Слов’янський світ» – серію мотоциклетних та автомобільних маршів.

При цьому дві заявки на гранти, подані безпосередньо «Нічними вовками», відбір не пройшли, повідомив виданню гендиректор Фонду президентських грантів Ілля Чукалін.

Також президентські гранти на загальну суму в 24 мільйони рублів отримали дев’ять організацій руху «Бойове братство», до керівництва якого входить колишній губернатор Підмосков’я Борис Громов. Найбільший грант – на 11 мільйонів рублів – виділений московським відділенням «Бойового братства» на проведення всеросійського молодіжного форуму «Територія дії».

Єдиною пов’язаною з виборами організацією, що отримала грант, став рух «За чисті вибори», до керівництва якої входить депутат Держдуми Павло Крашенинніков, а опікунську раду очолює прем’єр-міністр Дмитро Медведєв. На освітній проект, «спрямований на вирішення конкретних соціальних проблем в російському суспільстві», руху виділили 9,7 мільйона рублів.

Олександр Залдостанов («Хірург») – байкер, президент російського мотоклубу «Нічні вовки», президент некомерційної організації «Асоціація байкерів», генеральний директор клубу «Байк-центр», голова всеросійської громадської організації «Нічні вовки», співзасновник охоронного агентства ТОВ «ЧОП «Вовк 77».

Він народився 19 січня 1963 року в Кіровограді (зараз – Кропивницький).