Кузьменко вручив ключі від новенького шкільного автобуса директору Голованівської гімназії (ФОТО)

Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко завітав до навчально-виховного комплексу «Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка- гімназія», де вручив директору Ользі Томашевській ключі від новенького шкільного автобуса.

Про це повідомляє прес-служба ОДА.

Голованіський навчально виховний комплекс є опорним закладом, до складу якого входить 15 філій, а навчаються 1334 учні. До навчальних закладів підвозять 92 учнів з навколишніх сіл Вербове, Грузьке, Олександрівка, Свірневе та Ємилівка.

«Питання шкільного автотранспорту завжди стоятиме на порядку денному. Наразі автопарк Голованіської гімназії поповнився ще одним шкільним автобусом. За останніх два роки ми зробили серйозний крок – придбали 35 шкільних автобусів, які підвозять діток до шкіл, де створені всі умови для якісного конкурентного навчання. Ремонтуємо і дороги, якими вони курсують», – сказав Сергій Кузьменко.