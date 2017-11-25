СБУ попередила «Кіровоградгаз», що може визнати їх диверсантами

Влада Кропивницького не допустить відключення теплогенеруючих підприємств міста від газопостачання.

Таке рішення 24 листопада ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням заступника міського голови Олександра Мосіна, повідомляє прес-служба мерії.

Підставою скликати позачергове засідання надзвичайної комісії у міській раді Кропивницького стала розміщена на офіційному сайті ВАТ «Кіровоградгаз» інформація щодо можливого відключення з 10:00 27 листопада 2017 року від постачання газу двох теплових підприємств міста: ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» та КП «Теплоенергетик».

Підставою для таких жорстких дій в інформаційному повідомленні названі значна заборгованість минулих років за природний газ і несанкціонований відбір блакитного палива в поточному опалювальному сезоні. На думку керівництва ВАТ «Кіровоградгаз», міська влада «самоусунулася від питання забезпечення кропивничан теплом».

Перекручуванням фактів назвав поширення такої інформації Олександр Мосін. Чинна міська влада якраз тримає ситуацію з перебігом опалювального сезону під контролем, не допускає нової заборгованості, виконала всі умови НАК «Нафтогаз України» щодо реструктуризації боргу минулих періодів аж до забезпечення гарантій міського бюджету зі сплати щорічних платежів за договорами комунального підприємства: «Безпосередньо НАК “Нафтогаз України” затримує підписання договорів реструктуризації і виділення номінацій газу для міських теплогенеруючих підприємств, що значно ускладнює їх роботу. Вважаю, керівники ВАТ “Кіровоградгаз” не мали жодних підстав говорити про самоусунення міської влади від вирішення проблеми і мають спростувати власну заяву».

В умовах особливого періоду, в умовах стану гібридної війни члени комісії визначили неможливим будь-яке втручання у роботу стратегічно важливих підприємств. Комісія доручила керівникам ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» та КП «Теплоенергетик» забезпечити стале теплопостачання до житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури обласного центру і не допустити втручання у мережі газопостачання будь-яких сторонніх осіб і представників інших підприємств та організацій. Припинення теплопостачання у момент, коли зовнішня температура повітря може стати мінусовою, несе загрозу замерзання теплоносія. У такому випадку відновити подачу тепла у місті буде вже неможливо, а вся мережа вийде з ладу.

Представник Служби безпеки України, присутній на засіданні комісії, назвав дії компанії ВАТ «Кіровоградгаз» такими, що створюють додаткову соціальну напругу в місті: «На 99,9% ви не будете здійснювати відключення таких важливих підприємств від газопостачання, навіщо ж ви підбурюєте громаду? Є цивілізовані методи вирішення господарських суперечок між суб’єктами господарювання – через суд. У іншому разі в нас будуть підставити класифікувати ваші дії як підготовку диверсії».