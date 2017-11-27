На Кіровоградщині підозрюваний у вбивстві 13-річного хлопця й 21-річної дівчини попросив випустити його з СІЗО

Підозрюваний у двох вбивствах і замаху на вбивство Володимир Никитюк просився змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.

Про це йдеться у повідомленні Олександрійського міськрайонного суду, текст якого має «УЦ».

Своє прохання Никитюк озвучив на судовому засіданні 9 листопада. Суд відмовив у задоволенні клопотання.

Наступне засідання розпочнеться о 12:00 12 грудня.

Володимира Никитюка звинувачують у вбивстві 21-річної Дарини Озарко (6 червня 2016 року), грабежі дівчат з замахом на вбивство (26 липня) і вбивстві 13-річного Станіслава Бойка (початок серпня 2016-го, точна дата не встановлена).

Ще два злочини того періоду залишаються нерозкритими: пропажа 15-річної Софії Буц (1 травня), яку потім знайшли мертвою, і пропажа 12-річного Іллі Макарова (22 травня), якого не виявили досі ні живим, ні мертвим.

За клопотанням обвинуваченого, справа слухається судом присяжних.