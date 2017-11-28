Народний синоптик розповів, коли прийдуть справжні морози

Народний синоптик Леонід Горбань заявив, що сильні морози прийдуть в Україну вже в 2018 році.

Про це він повідомив «Апострофу».

«Перші три дні січня будуть легкі морози – 3-4 градуси, потім до 6 січня вночі – 2-3 градуси морозу, а вдень – від нуля до +1. Далі аж до 13 січня будуть уже міцні морози: середньодобова температура опуститься до мінус 12 градусів, значить вночі – 15-17 градусів морозу гарантовані», – зазначив Горбань.

За словами синоптика, з 16-17 січня очікується дводенна відлига, а з 18 по 23 січня будуть найсильніші морози.

«Температура буде поступово знижуватися, а до 21-22 січня стовпчик термометра покаже мінус 25 градусів. 24-25 січня – знов відлига, з 26 січня і до кінця місяця – знову морози, але не сильні – 4-6 градусів. Сніг очікується з 4 по 7 січня, з 12 по 14, а з 14 по 16 буде мокрий сніг з дощем», – уточнив він.

Горбань прогнозує, що в лютому українців також чекає нестабільна погода.

«З 1 по 3 лютого очікуються морози на рівні 5-7 градусів вдень і 8-11 вночі. З 10 лютого знову відлига: + 1 – + 3 градуси, а потім до кінця місяця – одні морози, і пік їх припаде ближче до 18 лютого, коли знову буде до 20-25 градусів морозу. Але така холодна температура протримається кілька днів – до 21 лютого. А потім істотно потеплішає: 6-7 градусів морозу. Сніг очікується з 2 по 3 лютого, потім – сніг з дощем 7 лютого, потім знову буде сніг – 14-15 і з 22 по 25 лютого», – заявив він.

Крім того, синоптик розповів, яким буде грудень в Україні. За його словами, в перших числах нового місяця українців вже чекають легкі морози: нічні 3-4 градуси нижче нуля, вдень – близько нуля. Так триватиме до 4 грудня.