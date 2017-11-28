Подачу газу на теплопостачальні підприємства Кропивницького відновлюватимуть дві доби

ВАТ «Кіровоградгаз» поступово відновлюватиме постачання газу на котельні ДП «Кіровоградтепло».

Про це заявив голова правління ВАТ «Кіровоградгаз» Олександр Гладкий на прес-конференції сьогодні, 28 листопада, передає кореспондент «УЦ».

За словами Гладкого, відновити подачу газу – не так просто. Він припустив, що це може тривати до двох діб.

Гладкий також зазначив, що «наразі триває переговорний процес», який він коментувати не може.

Нагадаємо, 27 листопада ВАТ «Кіровоградгаз» припинило газопостачання на чотири котельні «Кіровоградтепло». Згодом додалися ще кілька.

Сьогодні, 28 листопада, міський голова Кропивницького Андрій Райкович перебуває з робочою поїздкою в столиці України. Голова міста продовжує перемовини з керівництвом НАК «Нафтогаз України», аби вирішити ситуацію з теплопостачанням у місті.

Міськрада обласного центру вимагає порушити кримінальні провадження проти керівників ВАТ «Кіровоградгаз» за підготовку організації диверсії у Кропивницькому.