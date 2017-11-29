КГЗКОР може припинити своє існування, а Долинська – лишитися без води і тепла

На 2018 рік на утримання ДП «Дирекція Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окиснених руд» (КГЗКОР) передбачено 23,8 млн грн. при сьогоднішніх боргах підприємства – 24 млн.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі обласної ради.

Після звернень голови облради Олександра Чорноіваненка, депутата облради Валерія Кальченка та голови Долинської міської ради Віри Тернавської Міністерство економічного розвитку і торгівлі подало до Мінфіну бюджетний запит на 106,48 млн грн. для забезпечення діяльності ДП «Дирекція КГЗКОР» у 2018 році. Проте міністерство залишило попередню суму – 23,8 млн грн.

Якщо у 2018 році комбінат отримає лише 23,8 млн, що навіть не вистачить на погашення боргів, КГЗКОР фактично припинить своє існування. Як наслідок, його працівники не матимуть роботи, а жителям мікрорайонів Долинської не надаватимуть послуги водопостачання, водовідведення і теплопостачання.

КГЗКОР запроектований у 1984 році інститутом «Кривбаспроект».