Мер Кропивницького поклонився жителям міста й закликав чиновників зробити те ж саме

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович подякував жителям міста за їхню участь у боротьбі за відновлення подачі газу теплопостачальним підприємствам.

Про це він сказав на апаратній нараді сьогодні, 29 листопада, передає кореспондент «УЦ».

«Я дякую громадським організаціям, журналістам, просто небайдужим громадянам, які не стояли осторонь», – заявив мер.

Андрій Райкович також додав, що чиновники мають дякувати містянам: «Сам кланяюся і вас, шановні чиновники, прошу: цініть довіру людей».

За словами міського голови, ситуація з подачею газу тепловикам нині врегульована. Однак він усе ж доручив поліції контролювати об’єкти газопостачання.

Крім того, Райкович доручив спеціалізованій інспекції стежити за видачею дозволів на земляні роботи. Особисту відповідальність за це, за його словами, нестиме заступник мера Олександр Мосін.

Нагадаємо, 27 листопада ВАТ «Кіровоградгаз» припинило газопостачання на чотири котельні «Кіровоградтепло». Згодом додалися ще кілька.

28 листопада міський голова Кропивницького Андрій Райкович та його заступник Олександр Мосін перебували з робочою поїздкою в столиці України, де продовжили перемовини з керівництвом НАК «Нафтогаз України».

28 листопада газопостачання тепловиків відновили.