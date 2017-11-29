Мерія Кропивницького запевняє, що цього року зима прийшла не несподівано

Спеціалісти й техніка КП «Універсал-2005» сьогодні, 29 листопада, у зв’язку з ожеледдю розпочали посипання доріг обласного центру.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

За інформацією комунального підприємства, роботи почалися о 4:30, дороги посипали сумішшю, яка на 10% складається з солі та на 90% – з відсіву. На маршрутах працювало чотири одиниці техніки: три піскорозкидувачі та один навантажувач. Працівники «Універсалу-20052 одинадцять разів виїжджали на маршрути міста та використали близько 100 тонн посипкового матеріалу.

«До 5:30 було посипано вулиці селища Гірничого, мікрорайони Масляниківка, Арнаутове, Велика Балка, вулиці Яновського та Кропивницького, – розповів спеціаліст КП «Універсал-2005». – Також техніка працювала на маршрутах: вул. Велика Перспективна – Короленка, Євгена Чикаленка, Миколи Левитського та в районі залізничного вокзалу, далі – вулицями Вокзальна – Київська – Слободянюка та у мікрорайоні Стара Балашівка».

Посипка доріг також здійснювалась: вул. Ушакова – пров. Кріпосний – вул. Преображенська – Родімцева – Ялтинська – Кримська – Завадівська; вул. Волкова – Соборна – Мурманська; вул. Андріївська – Габдрахманова – Тобілевича – Пушкіна – Верхня Биківська – Юрія Краснокутського – Братиславська – Варшавська та центральними вулицями Кропивницького.

У КП «Універсал-2005» стверджують, що посипкового матеріалу заготовили удосталь, місто готове до зими.