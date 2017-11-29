На дорогах Кіровоградщини починається період «зимового дрифту»

Протягом доби, що минула, рятувальники двічі надавали допомогу водіям автомобілів, які потрапили на ускладнені ділянки дороги.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі УДСНС в області.

О 21:54 28 листопада до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що за межами Добровеличківки на автошляху Скапіївка – Добровеличківка автомобіль ГАЗ 32752 опинився на ускладненій ділянці дороги та не може вибратись самостійно. Рятувальники 15 Державної пожежно-рятувальної частини Добровеличківки відбуксирували авто на безпечну частину траси.

О 04:57 29 листопада на відкритій території поблизу села Грузьке Кіровоградського району автомобіль «ГАЗель» з’їхав у кювет. Рятувальники першого Державного пожежно-рятувального загону Кропивницького витягли авто на дорогу.

Синоптики прогнозують нічні приморозки на території Кіровоградщини до 1 грудня. Після того буде потепління до +5 – +7 градусів уночі.