Олександрійські підприємці потерпають від шахраїв

Зловмисники телефонують до підприємців, називаючись податківцями, та вимагають хабар за відсутність проблем у майбутньому.

Про це «Олександрійським новинам» повідомили в Олександрійській ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області.

Шахраї телефонують посадовим особам підприємств та фізичних осіб-підприємців і називаються керівництвом Олександрійської податкової інспекції. Зокрема, вони діють від імені виконуючого обов’язки начальника Олександрійської ОДПІ Сергія Пашка.

Псевдо-податківці пропонують заплатити їм за преференції при наступних перевірках, а іноді й просто вимагають гроші. За повідомленнями тих, до кого вже телефонували шахраї, останні поводяться вкрай зухвало, є напористими і переконливими. Перераховувати гроші пропонують на банківські картки або залучають для передачі готівки сторонніх людей, наприклад таксистів.

Як розповідають в Олександрійській ОДПІ, це вже не перша подібна «акція». Час від часу шахраї відпрацьовують усі області України. До Кіровоградської вони цього разу відзначилися у Чернігівській та Черкаській областях.

У разі надходження дзвінків від імені керівництва та працівників Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області з метою отримання коштів чи висування інших незаконних вимог платників податків просять одразу повідомляти про це за телефоном (0522) 36-69-43.